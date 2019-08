Dois jogadores deixam o América; Bibi pode fechar Tiaguinho e Ronaldo tem vínculo com o Corinthians e o time paulista exigiu um seguro em torno de R$ 500 mil.

Mal começou o Campeonato Estadual e o América já anuncia a dispensa de dois jogadores: Tiaguinho e Ronaldo. Os dois atletas possuem vínculo como Corinthians (SP).



Segundo informações, o time paulista exigiu um seguro em torno de R$ 500 mil, enquanto eles estivessem atuando pelo Mecão. A direção não concordou e os jogadores deixaram o CT Abílio Medeiros.



A boa notícia para os torcedores do América é que o atacante Bibi está muito perto de acertar o retorno para o alvirrubro. A contratação do jogador está sendo tratada diretamente pelo presidente José Rocha e o martelo deverá ser batido na próxima segunda-feira (26).



*Com informações do blog Vermelho de Paixão