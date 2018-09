Judas Tadeu retruca acusação de torcedores

O presidente do ABC, Judas Tadeu, contesta a visão de alguns torcedores que vinculam os problemas financeiros do time a ele e ao ex-técnico do ABC, Ferdinando Teixeira.Em entrevista ao portal

, Judas explicou a atual situação financeira do clube na Série B do Campeonato Brasileiro.Segundos torcedores, Judas teria gasto valores altos com contratações mal sucedidas e rescisões de jogadores que não apresentaram bons resultados dentro do clube. O presidente rebate dizendo que a Série B é muito competitiva e que muitas negociações precisam ser feitas para garantir uma boa participação na competição.“Não cabe aos torcedores do clube questionar as decisões da diretoria. Torcedor tem que torcer e apoiar o time. Os outros problemas ficam a cargo da presidência”, disse Judas Tadeu que questiona “por que antes de apontar os jogadores que não deram certo, não falam sobre Ben-Hur, Paulo Musse, Alexandre Oliveira, Ronaldo Capixaba, Márcio Hahn, entre outros?”.Judas disse ainda que os valores calculados por terceiros não condizem com a verdade. O presidente revelou que não houve nenhum ônus por parte do clube na rescisão de Ronildo, Fábio Costa, Alex Santos e Valnei, pois os atletas entraram em contato pedindo o encerramento do contrato.Em um e-mail encaminhado à redação do

, o presidente enumera as contratações e os motivos das rescisões dos referidos atletas. Ele explicou que fatores como a concorrência da TV e a proibição de vender bebidas alcoólicas contribuíram para um prejuízo financeiro do clube.

Concordamos e temos consciência que a nossa campanha no primeiro turno da competição, também foi preponderante para o afastamento do torcedor do estádio, acarretando um prejuízo ao clube, dentro do planejamento da diretoria.

Marcelo Silva

– referência para contratação: ter atuado durante todo o Campeonato Brasileiro da Série A pela equipe do Náutico/PE em 2007;

Warley

– referência para contratação: jogador com passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, tendo defendido a Seleção Brasileira e com experiência internacional. Estava atuando no Náutico/PE, disputando a Série A 2008;

Ronildo

– referência para contratação: grandes atuações comandando o meio-campo do CRAC/GO no Campeonato Brasileiro da Série C 2007;

Fábio Costa

– referência para contratação: destaque do meio-campo do Coruripe/AL no Campeonato Brasileiro da Série C 2007;

Luisinho Netto

– referência para contratação: campeão pernambucano e da Copa do Brasil 2008, atuando pelo Sport Recife/PE;

Valnei

– referência para contratação: experiência internacional, atuando a três anos na 1ª divisão do futebol português pelo Marítimo;

Vinícius

– referência para contratação: embora se trate de um grande atleta, não conseguiu desenvolver o futebol que o consagrou e pode ser considerado um equívoco;

Éder

– referência para contratação: atuando na 1ª divisão do futebol paulista, destaque do Ituano/SP no Campeonato Paulista 2008;

Rafael Rebelo

– referência para contratação: era o artilheiro do Santa Cruz/PE no Campeonato Pernambucano 2008, mas não conseguiu desenvolver o seu futebol;

Serginho

– referência para contratação: atuando no Sport Recife/PE no Campeonato Brasileiro da Série A 2007 e no Náutico/PE no Campeonato Pernambucano e Campeonato Brasileiro da Série A em 2008;

Alex Santos

– referência para contratação: atleta do quadro de profissionais do Vitória/BA, mas não desenvolveu o futebol e concordamos que houve um equívoco na contratação;

Vainer

– referência para contratação: bela passagem pelo América de Natal, conquistando o acesso à Série A do Brasileiro e destaque do Campeonato Gaúcho 2008 pelo Inter de Santa Maria/RS, sendo, inclusive, pretendido pelo Juventude/RS;

Leandro Sena

– referência para contratação: atleta com grande nível técnico, inclusive, com aprovação de toda imprensa falada e escrita;

Dejair

– referência para contratação: passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e estava atuando no São Caetano/SP. Não conseguiu desenvolver um bom futebol e entendemos como um possível equívoco;

Glauco

– referência para contratação: fizemos uma aposta que não foi bem sucedida. Consideramos um equívoco.Warley, Luisinho Netto e Leandro Sena continuam trabalhando normalmente. Ronildo, Fábio Costa, Alex Santos e Valnei, não acarretaram nenhum ônus nas suas rescisões contratuais, em virtude dos mesmos terem solicitados o encerramento dos contratos.