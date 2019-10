Esgoto é jogado no mar em Pirangi do Norte

Cedida Esgoto é jogado diretamente no mar por galerias de águas pluviais.

Um registro fotográfico feito por um leitor do, na descida da praia localizada na rua lateral do bar Pitanga Beach, mostra claramente o esgoto jogado diretamente no mar.Apesar da situação, o último levantamento de balneabilidade feito pelo Idema na praia de Pirangi aponta que água ainda é própria para o banho.Os veranistas da praia de Pirangi do Norte ainda enfrentam constantes congestionamentos, decorrentes da falta de infra-estrutura no trânsito, e convivem com o acúmulo de lixo.