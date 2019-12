Sem convencer, ABC vence e chega na terceira colocação

Venceu, mas não convenceu. Essa é a melhor definição para o jogo entre ABC e Potiguar de Mossoró, que se enfrentaram no estádio Frasqueirão. O alvinegro venceu o “time macho” por 3 a 1, conquistou os três pontos, mas deixou a desejar. Com o resultado, o ABC chegou a terceira colocação do campeonato e agora vai se preparar visando o clássico contra o Alecrim, domingo (8), no Machadão,



Paulinho Macaíba (2) e Moré marcaram para o ABC. Para o Potiguar, Helinho descontou. O alvinegro não tomou conhecimento do adversário e logo aos sete minutos abriu o placar. Gleidison chutou forte e o goleiro Paulo Renato soltou. Oportunista, Paulinho Macaíba empurrou para o fundo do gol.



Imprimindo um ritmo forte dentro do campo, o ABC marcou o segundo gol aos 23 minutos novamente com Paulinho Macaíba. Dessa vez, Marcos Paraná cobrou falta na área e a bola sobrou o atacante alvinegro anotar seu segundo gol no jogo.



O resultado acomodou o alvinegro e o castigo veio aos 32 minutos. Max cruzou na área e Helinho completou de cabeça para descontar a favor dos mossoroenses.Embalado, o Potiguar ainda tentou empatar no primeiro tempo, mas sem êxito.



A partida seguiu em um ritmo cadenciado quando, aos 34 minutos, Moré trocou passes com Marcos Paraná e chutou forte no canto do goleiro Paulo Renato.



Agora, as duas equipes se preparam para clássicos. Enquanto o ABC enfrenta o Alecrim, o Potiguar vai disputar o Poti-ba contra o Baraúnas, em Mossoró.