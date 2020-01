Tirinhas nerds potiguares fazem sucesso em todo o Brasil

Divulgação Karlisson e fantoche do Nerdson, feito pelo programador Bruno Souza.

Ele não é muito de falar, mas se expressa bem quando faz seus quadrinhos. Isto é, para quem entende do que ele está falando. Karlisson, geek convicto e assumido, criou personagens em seu blog que fazem a cabeça de jovens internautas de todo o país. " Nerdson não vai à escola " desde 2006 traz tirinhas virtuais sobre programação, arte e cultura digital.

O estudante do curso de Tecnologia e Análise em Desenvolvimento de Software do Cefet - RN, desenha quadrinhos desde a infância à mão livre. E é assim que continua fazendo, mas agora com o mouse ao invés do grafite e com o software Inkscape substituindo o papel. Para os retoques finais edita as imagens com o auxílio do GIMP, no Ubuntu Linux.

Os quadrinhos estão sob a licença Creative Commons, o que significa que qualquer pessoa pode compartilhá-los (citando a autoria), e modificá-los (mantendo a mesma licença), mas não pode comercializá-las, exceto sob autorização de Bezerra.

Únicas revistinhas guardadas da infância:

Nerdson, o personagem principal, é inspirado no próprio autor e alguns dos outros são retratos de amigos ou baseados em itens da tecnologia. Com 24 anos, o desenhista encara as historinhas como um hobby "que só tende a crescer".

"Não fiz o blog com a intenção de ganhar dinheiro, que é o que a maioria das pessoas faz. É ‘arte pela arte'", explica.Para Karlisson a criatividade conta mais que a técnica, apesar de achar que ambas podem ser aprimoradas ao longo do tempo. "Quanto mais é estimulada, mais coisas são criadas".Tendo em vista o tema do que é produzido, o blog além de divertido é também de certa forma educativo. "O melhor feedback que posso obter é quando um leitor fala que aprendeu algo novo relacionado a computação, depois de pesquisar no Google um determinado termo técnico que usei no quadrinho", fala o estudante."Eu gostaria de fazer mais quadrinhos educativos, mas dão mais trabalho, exigem um planejamento detalhado. Ensinar algo de computação fazendo graça é ótimo, quem sabe de repente as pessoas deixam de achar que computador é uma coisa complicada", idealiza.Tirinha de 3/09/2007:

O blogueiro atribui o sucesso de sua página super acessada e comentada à segmentação do tema e ao descompromisso no fazer."Direciono o conteúdo pra um nicho específico: os programadores e fãs de tecnologia em geral. Conto parte de minha vida nele, então não são apenas quadrinhos. São situações da minha vida ilustradas em quadrinhos."Como todo nerd, Karlisson dispensa a falsa modéstia. "A qualidade também é um fator, claro. O sucesso depende das pessoas gostarem. Se fez sucesso, é porque acho que estou fazendo bem-feito", complementa. Mas apesar disso não vê graça no que cria."Teoricamente eu deveria rir dos meus próprios quadrinhos, mas não, a graça está justamente em criá-los e obter o feedback dos leitores". E para quem ainda dá algum valor ao tradicionalismo das histórias impressas, vai uma boa notícia. O quadrinista cogita a hipótese de publicar um livro com seleção de tirinhas, entretanto ainda não há previsões de quando fará isto."Vou esperar fazer mais quadrinhos para poder escolher os melhores (não vou colocar os quadrinhos que eu não gosto, não é?)", brinca.