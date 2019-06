Estado adota medidas após decretação de calamidade na saúde

Nomeação de 31 anestesistas, contratação de leitos de UTI e clínica médica em hospitais privados de Natal e Mossoró, além do apoio das Forças Armadas.Essas foram algumas das medidas do Governo do Estado, após a decretação do estado de perigo iminente e de calamidade pública no setor hospitalar do Rio Grande do Norte, publicado no Diário Oficial do Estado, na edição do dia 31 de dezembro de 2008.Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesap), os profissionais da área de anestesiologia estão se apresentando nesta segunda-feira (5) para assinar a posse. Logo em seguida, eles serão encaminhados para os hospitais.Sobre a contratação de leitos de UTI e clínica médica, a Sesap informou que desde o dia 31 de dezembro, alguns hospitais privados de Natal e Mossoró já estão atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) encaminhados do Hospital Walfredo Gurgel.“Estamos tomando todas as medidas necessárias para que a população não fique prejudicada”, diz o secretário Estadual de Saúde, George Antunes.

Fórum

O Conselho Estadual de Saúde realizou na manhã desta segunda-feira (5), no prédio da Sesap, uma reunião extraordinária para analisar e emitir nota oficial em relação à decretação do estado de calamidade pública na área da saúde. O Conselho é um órgão fiscalizador e de controle a política de saúde do Estado.Durante a reunião, que contou com a participação do secretário Estadual de Saúde, George Antunes, e dos presidentes do Conselho Estadual e Nacional de Saúde, respectivamente, Francisco Canindé dos Santos e Francisco Batista Júnior, a promotora da Saúde Iara Pinheiro, exigiu que em até 30 dias o Governo encaminhe medidas que garantam a assistência. “Não vamos aceitar a ausência de encaminhamentos efetivos”, disse a promotora.O presidente do Conselho Estadual de Saúde, Francisco Canindé dos Santos fez questão de ressaltar que “apoiamos tanto as medidas adotadas tanto pelo Governo do Estado quanto pelo Ministério Público”.

Greve

O secretário Estadual de Saúde, George Antunes afirma que “existe decisão judicial desde sábado (3), onde a greve foi suspensa. Vamos apurar se há algum movimento grevista para informar a Justiça”. No último sábado (3), a greve dos médicos completou 72 dias.