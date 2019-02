Emendas à Lei do Gás são aprovadas na Câmara Federal

Arquivo Nominuto Deputado diz que a lei do gás é de grande relevância para o desenvolvimento do Brasil.

A proposta foi aprovada pela Câmara em 2007 e só no último dia 03 foi aprovada também pelo Senado junto com dez emendas. A maioria das emendas faz apenas ajuste de redação para dar maior segurança jurídica ao setor.Mas a principal mudança é que permite as grandes empresas que consomem, produzem ou importam o gás a ter sua própria infra-estrutura de transporte. A Lei agora vai para a sanção do presidente Luís Inácio Lula da Silva.O relator da Lei, o deputado João Maia, disse que as com as emendas a Lei concilia os interesses dos produtores, distribuidores e consumidores de gás natural.Para o deputado, as novas regras vão criar um ambiente favorável aos investidores para aumentar a oferta do gás natural e diminuir a dependência do Brasil do gás boliviano. “A Lei do Gás é de grande relevância para o desenvolvimento do Brasil, pois significa mais emprego e mais renda para esta geração e para as gerações do futuro.”, declara.* Com informações da Câmara Federal e assessoria do deputado João Maia.