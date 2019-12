Real volta atrás e continua no Estadual Equipe de Jardim de Piranhas havia pedido afastamento do campeonato, mas vai continuar no torneio.

O Real Independente, de Jardim de Piranhas, recuou de sua vontade de abandonar a disputa do Campeonato Estadual de Futebol. A equipe do Seridó havia enviado fax informando o afastamento do torneio alegando que estava impossibilitado de atuar em seu estádio.



Contudo, os dirigentes reavaliaram a atitude e resolveram solicitar ao presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), José Vanildo, que tornasse sem efeito o documento enviado anteriomente com o pedido de afastamento.