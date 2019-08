Currais Novos: juiz que determinou retorno de Geraldo Gomes se baseou em decisões do TSE

Júlio Pinheiro Roberto Guedes: necessidade de diminuir rotatividade nas prefeituras.

De acordo com o juiz, decisões dos ministros Joaquim Barbosa e José Delgado tratavam sobre matérias semelhantes e a suspensividade da decisão de afastamento foi concedida, sob a justificativa de não manter a “rotatividade” no comando da Prefeitura durante o trâmite do processo e o julgamento final do mérito.“Em 16 de dezembro do ano passado tratamos sobre uma questão semelhante referente ao município de Espírito Santo e concedemos a suspensão da decisão de primeira instância. Temos que dar segurança à população, não podemos ficar determinando entrada e saída de pessoas do poder antes de uma decisão final. O motivo principal para a decisão foi a diminuição da rotatividade no mesmo mandato”, disse o juiz.No julgamento do mérito, que ainda será analisado pelo TRE, o juiz Roberto Guedes também será o relator. Segundo o próprio magistrado, ele levará a matéria ao plenário em, no máximo, 60 dias após a chegada dos documentos ao seu gabinete.