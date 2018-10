ABC ainda precisa de um pontinho na última rodada Na partida de sábado, diante do CRB, alvinegro terá que, pelo menos, empatar para não depender da rodada.

ABC tropeça na Ponte e depende de empate para evitar rebaixamento



Pela segunda rodada consecutiva o ABC tropeçou em casa e perdeu a chance de se livrar de uma vez da ameaça de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Se na semana passada a equipe potiguar ficou no 1 a 1 com o Marília, neste sábado empatou pelo mesmo placar com a Ponte Preta.



Com o resultado, o ABC ficou na 14ª colocação, com 45 pontos, três à frente da zona do rebaixamento. Dos últimos 18 pontos disputados, ganhou apenas cinco. Por isso, precisará ao menos de um empate diante do lanterna CRB, no próximo sábado, em Maceió, para não depender de outros resultados.



A Ponte, que manteve o jejum de dois meses de triunfos como visitante, subiu para o sexto lugar, com 55 pontos, e só cumprirá tabela em casa, diante do Criciúma, outro time que luta para fugir do descenso.



Os paulistas começaram melhores e abriram o placar logo aos 7min, quando Vicente cruzou da esquerda e Leandrinho cabeceou com estilo. Depois do gol, a equipe recuou e passou a explorar os contra-ataques com o mesmo Leandrinho, que quase ampliou num chute rente ao travessão.



O ABC pressionou e chegou a ter um gol bem anulado por impedimento de Ronaldo Capixaba, após rebote do goleiro Aranha, ainda no primeiro tempo. Logo no começo da segunda etapa o time da casa chegou ao empate com Fabiano Gadelha, aos 4min, mas não teve pontaria para virar.



ABC

Paulo Musse, Bosco, Fabiano, Ben-Hur e Panda, Alexandre Oliveira, Márcio Hahna, Fabiano Gadelha e Elton (Marcelinho) (Alexandre), Ronaldo e Ivan (Fábio Silva).

Técnico: Artur Neto.



Ponte Preta

Aranha; Ricardo Conceição, Marinho, Jean e Vicente; Deda, Bilica, Kim e Renato (Bonfim); Danilo Neco (Amauri) e Leandrinho (Rafael Ueta).

Técnico: Vágner Benazzi.



Data: 22 de novembro de 2008

Local: estádio Frasqueirão, em Natal (RN)

Árbitro: Alício Pena Junior (MG)

Assistentes: Ubirajara Ferraz Jota (PE) e José Pedro Wanderlei da Silva (PE)