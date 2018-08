Micarla conhece modelo de gestão do governo de Minas

Cedida Micarla está em BH acompanhada por Robinson e Paulinho Freire.

Antônio Anastasia foi o responsável pelo “Choque de Gestão” em Minas Gerais, executando um conjunto de medidas administrativas que deram mais eficiência e dinamismo ao serviço público mineiro, hoje considerado modelo nacional.Ainda em Minas, Micarla terá uma reunião com o governador Aécio Neves (PSDB), para discutir modelos de gestão. O encontro entre a prefeita eleita e o governador mineiro está marcado para as 10h30 (horário de Brasília) da quinta-feira (6).Também estiveram presentes ao encontro com Antônio Anastásia, e participarão da reunião com Aécio Neves, o vice-prefeito eleito Paulinho Freire e o presidente da Assembléia Legislativa do RN, deputado Robinson Faria (PMN), além da secretária de planejamento e gestão de Minas Gerais Renata Vilhena.