PMs prendem homens e apreendem até granadas no Passo da Pátria Após denúncia anônima, policiais chegaram à casa de Francisco Jackson onde encontraram espingarda 12, drogas e granadas de fabricação caseira.

Dois homens foram detidos na noite desta terça-feira (17) por policiais militares, no Passo da Pátria. Com um deles, Francisco Jackson de Oliveira, 18, foi encontrado maconha, crack, uma espingarda calibre 12 e três granadas. O outro homem, ainda não identificado, foi detido por desacato aos policiais.



A prisão aconteceu após uma denúncia anônima, que mobilizou policiais das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e seis viaturas da PM. Eles chegaram à Rua Ocidental de Baixo onde mora Francisco Jackson e na casa dele encontraram a espingarda, três granadas de fabricação caseira, um quilo de maconha, 30 pedras de crack.



Os policiais encontraram dentro da residência produtos como aparelhos de TV, DVD e uma bicicleta. A polícia acredita que esses materiais possam ser oriundos de furtos praticados pelo acusado, mas isso será investigado.



Os dois detidos foram levados à delegacia de plantão da zona Sul. Os policiais vão investigar se o homem detido por desacato tem alguma relação com Francisco Jackson.