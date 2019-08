Falta d'água e contaminação colocam 15 municípios em estado de emergência Nos municípios de Santana do Matos, Elói de Souza, Santa Cruz, São Paulo Potengi, Santo Antônio, Jucurutu, Pedra Preta, Pedra Grande, Barcelona e Jardim de Angicos o problema é a falta de água.

Emergência. Essa é a situação em que 15 municípios do interior do Rio Grande do Norte se encontram atualmente.



Em Santana do Matos, Elói de Souza, Santa Cruz, São Paulo do Potengi, Santo Antônio, Jucurutu, Pedra Preta, Pedra Grande, Barcelona e Jardim de Angicos o problema é o risco de “colapso ou exaurimento de recursos hídricos”.



O decreto, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na edição desta quinta-feira (22), considera que “a deficiência de mananciais, bem como a baixa vazão dos poços tubulares que provocaram a falta de água potável para consumo humano em parte da área rural dos Municípios”.



Em situação semelhante, porém, com problema de contaminação dos sistemas de água potável estão os municípios de Nova Cruz, Lagoa D’Anta, Caiçara do Rio do Vento, São Tomé e Boa Saúde.



No decreto, o governo alerta para “a presença de impurezas, dejetos de animais e restos de culturas em mananciais, bem como a vazão reduzida de poços tubulares que provocaram a falta de água potável para consumo humano em parte da área rural dos municípios".