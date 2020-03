Angra 2 bate recorde de produção em 2008 A energia gerada ao longo do ano passado seria suficiente para abastecer as cidades de Brasília e Belo Horizonte por todo o ano.

A usina nuclear de Angra 2, no litoral sul fluminense, fechou 2008 gerando 10.488.289 MWh, novo recorde de geração da unidade. A energia gerada ao longo do ano passado seria suficiente para abastecer as cidades de Brasília e Belo Horizonte por todo o ano.



A performance torna-se ainda mais significativa quando levamos em conta que esta produção foi obtida apesar da interrupção da usina por 35 dias, em razão de uma parada programada para reabastecimento do combustível nuclear.



Em entrevista à Agência Brasil, o superintendente de Angra 2, Antônio Carlos Mazzaro, destacou o fato de que o recorde é melhor resultado da companhia em ano com parada programa para reabastecimento. Somente em 2001, ano de entrada em operação comercial da Usina, mas sem parada programada, houve geração maior: 10.498.432 MWh.



“Era uma meta nossa bater o recorde de produção em um ano de operação da usina sem parada para reabastecimento, meta esta que acaba de ser atingida. É claro que para isto contamos com vários fatores, que foram desde algumas modificações de projeto até o comprometimento e treinamento do pessoal da unidade”, disse Mazzaro.



O resultado obtido no ano passado coloca a Usina de Angra 2 entre as maiores do mundo. Segundo recente publicação da Nucleonics Week, publicação norte-americana especializada, das 436 usinas em operação no mundo, somente 38 produziram mais de 10 milhões de MWh no ano passado.



De acordo com o ranking, a usina brasileira ocupa o 21º lugar em produção mundial. Entre as 38 usinas que mais geraram em 2008, 13 delas possuem potência entre 1.300 MW e 1.400 MW (a potência de Angra 2 é de 1.350 MW). Neste grupo, a usina brasileira ficou na 7ª colocação. Angra 2 utilizou somente 88,44% de sua capacidade de produção, embora estivesse disponível em 90,11%.



Na avaliação de Mazzaro, "o desempenho de Angra 2 representa uma garantia de disponibilidade e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica ao sistema interligado”. Para ele, também contribui para o êxito a "experiência operacional adquirida, a troca de experiência com a indústria mundial e os investimentos feitos em equipamentos e treinamento de pessoal, de modo a garantir confiabilidade à nuclear”.



“Por trás deste número de produção, está todo um desempenho relacionado à segurança nuclear. É uma conseqüência do nosso desempenho, em termos de segurança nuclear, e uma prova de que essas usinas são seguras e podem ser muito útil para a população como um todo”. O recorde anterior com parada programada aconteceu em 2006, quando Angra 2 gerou um total de 10.369.983 megawats.