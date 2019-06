Repasse dos royalties ao RN é superior a R$ 379 milhões em 2008

MUNICÍPIOS



PRODUTORES VALOR PAGO



EM 2008 (R$) VALOR PAGO



EM DEZEMBRO (R$) Mossoró 26.382.449,45 2.085.017,39 Macau 23.654.953,88 1.972.434,17 Guamaré 23.397.768,23 1.917.185,92 Areia Branca 11.255.294,54 754.822,89 Apodi 4.755.153,88 352.453,56 Alto do Rodrigues 4.434.026,45 312.973,64 Serra do Mel 4.381.781,04 714.451,74 Porto do Mangue 4.077.490,72 331.522,11 Assú 4.004.788,30 321.103,35 Pendências 3.919.533,12 291.888,93 Gov. Dix-Sept Rosado 3.547.252,97 288.036,15 Caraúbas 3.541.208,90 278.001,52 Upanema 2.820.884,08 205.225,86 Felipe Guerra 2.520.892,30 171.464,68 Carnaubais 1.583.916,17 136.163,28 Afonso Bezerra 63.469,53 5.351,58

A atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar rendeu ao Rio Grande do Norte R$ 379,27 milhões em royalties repassados em 2008. Desse montante, R$ 213,64 milhões foram destinados ao Governo do Estado e R$ 165,62 a 95 municípios.Nesta semana foi realizado o deposito do mês de dezembro: R$ 29,78 milhões, sendo R$ 15,96 milhões ao governo estadual e R$ 13,82 milhões aos municípios produtores.Mossoró liderou durante todo o ano a lista dos municípios que mais recebeu o benefício, com um total de R$ 26,38 milhões, seguido de Macau com 23,65 milhões e Guamaré com R$ 23,39 milhões no acumulado anual.No Rio Grande do Norte, 95 municípios recebem repasses da Petrobras, dos quais 16 são produtores de petróleo e gás. Goianinha, Ielmo Marinho e Macaíba, que têm instalações de medição e transferência de petróleo e/ou gás, receberam no ano, R$ 7,49 milhões.Fonte: Agência Petrobras