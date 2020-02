Tiroteio provoca pânico e morte em Nova Parnamirim Segundo informações da polícia, homens armados e encapuzados começaram a atirar em via pública para matar possíveis rivais.

Um tiroteio na rua Benedito Serra, na localidade conhecida como “toca da raposa”, em Nova Parnamirim, causou pânico nos moradores e pessoas que trafegavam pelo local. Segundo informações da polícia, um grupo formado por três ou quatro homens encapuzados e armados chegou no local e começou a atirar contra possíveis rivais que estavam em via pública.



De acordo com o tenente Guedes, da Polícia Militar, uma pessoa morreu no local e outra foi socorrida em estado grave. “A informação dos moradores daqui é que um se chamava Isaac, conhecido por ‘Barrão’, e outro por ‘Zé Mago’. Parece que o rapaz socorrido não teria resistido e morreu a caminho do hospital, mas vamos checar isso”, disse.