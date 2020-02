Nasemana: Lição de vida que vem da favela

Reprodução Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

Diógenes Dantas desataca que o deputado federal Rogério Marinho articula em Brasília sua filiação ao PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira;Napolítica: Wilma de Faria reúne militantes e políticos com mandato do PSB para reunificar o partido;Napolítica: João Maia sofre ação do Ministério Público após denúncias de que teria ocultado mansão e omitido um avião da Justiça Eleitoral;Napolítica: Denúncias contra Agaciel respingam na imagem do deputado federal João Maia;Napolítica: Do Paraíso ao caos: Primeiros meses do segundo governo de Fafá Rosado é marcado por greves, vaias e até por problemas de saúde;Marcos Alexandre destaca a secretária da Receita Federal, Lina Vieira, desmentindo o boato que pode perder o cargo;Naentrevista: Fábio Faria;Nacidade: Lição que vem da favela: Nasemana mostra a história das irmãs Ruth e Raquel ,que se dedicam a ensinar 65 crianças da Favela do Fio;Nacidade: Imposto simplificado: Redução da carga tributária faz aumentar, a cada ano, o número de adesões ao Simple;20 perguntas: AbortoNaenergia: Gás ganha novo marco regulatório. Lei do gás promete trazer mais investimentos para o Brasil e diminuir dependência internacional do combustível;Na economia: Setor de automóveis torce que redução do IPI seja prorrogada;Napolícia: Quintas e o 7º DP do caos. O retrato de um dos distritos policiais de Natal;Roberto Guedes destaca que Wilma de Faria tenta resgatar aliados;Nageral: Prorrogação do anúncio da Copa de 2014 preocupa;Nodois: Correspondente do Nasemana em Cuba comenta que a imagem de Che Guevara é mais presente do que a de Fidel Castro;Noestilo: Georgia Nery destaca Sayonara Alves e a nova fase na TV Tropical;Nacultura: Diálogos solitários de Volontè, poeta de poucas e seletas palavras;Natecnologia: Empresas adotam SMS para informar e divulgar;Pessoas que você precisa conhecer melhor: William Collier;Flashnominuto: To na mídia;Getúlio Soares destaca as gatas que circulam no Pitanga Bar;Noturismo: Os principais atrativos do Rio Grande do Norte, como os passeios nas dunas e a gastronomia, são mostrados nos eventos e feiras;Zenaide Castro destaca "Natal a caminho da economia das experiências", tema do seminário promovido pela Sectur;Noesporte: Clubes da capital vão ao interior em situações opostas;Noesporte: Federação de golfe homenageia as mulheres com torneio;Ele respira esporte: Jonaldo Batista;Noesporte: Equipe de basquete da Sadef busca renovação sobre rodas;Edmo Sinedino: Joquinha compra briga boa;Alan Oliveira destaca tem muito "pai" da Copa de 2014 em Natal;Nagastronomia: Peixada à brasileira;Gabriela Duarte, em Estar Bem, traz dicas sobre comportamentos e atitudes na alimentação.