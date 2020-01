Benes Leocádio avalia como positivo Encontro Nacional de Prefeitos

Elpídio Júnior Presidente da Femurn avaliou como bastante positivo o primeiro dia do Encontro Nacional dos Prefeitos.

“Achei muito louvável essa discussão do Governo Federal com os prefeitos, até porque nenhuma ação pode chegar até o cidadão sem antes passar pelos gestores municipais. Essa medida assinada hoje (10) pelo presidente será de grande importância para quitar as dívidas das cidades”, ressaltou o também prefeito de Lajes, Benes Leocádio (PP).A medida permite o parcelamento em 240 vezes, ou seja, o pagamento em 20 anos, das dívidas dos municípios com INSS. Além disso, prevê a redução dos juros de mora da dívida em 50%.Para Benes Leocádio o decreto assinado pelo presidente que transfere os bens da extinta Rede Ferroviária Federal para a Secretaria de Patrimônio da União como forma de agilizar os processos de regularização da ocupação pelos municípios, também mereceu destaque entre os gestores.Outra medida muito aplaudida pelos prefeitos, foi a ampliação do programa Caminho da Escola. Ela permitirá aos municípios utilizarem uma linha de financiamento do BNDES para a melhoria do transporte escolar.“O anuncio de financiamento para aquisição de transporte escolar, além de máquinas e equipamentos para as administrações também foi fundamental. Nós, prefeitos, sabemos a importância desse crédito”, lembrou Benes Leocádio.Mesmo assim, o prefeito ainda está preocupado com os efeitos da crise econômica mundial e que já atinge os municípios do Rio Grande do Norte. “Pra mim faltou alguma medida mais prática no que diz respeito a arrecadação dos municípios que sofreu uma queda”, disse ele.Sobre o novo piso salarial dos professores o presidente da Femurn informou que a discussão não entrou em pauta até o final da tarde desta terça-feira (10).O presidente da República também assinou uma medida que se refere à regularização fundiária de áreas urbanas da Amazônia Legal. O objetivo é simplificar os procedimentos para a concessão de terra para construção de obras de interesse público.Lula também assinou um decreto que prorroga o Imposto Territorial Rural (ITR) por prazo indeterminado que possibilita aos municípios optarem por um convênio com a Receita Federal, permitindo que 100% da arrecadação do ITR fique no próprio município. Antes a arrecadação ficava com a União.Por último, o presidente assinou mensagem ao Congresso Nacional de projeto de lei ordinária disciplinando a transição de governo. Pelo projeto, o governante municipal fica obrigado a publicar relatórios de sua administração informando sobre a situação financeira do município e sua execução orçamentária.