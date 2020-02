Sarney concede coletiva para anunciar corte de gastos no Senado O presidente do Congresso Nacional receberá a imprensa em seu gabinete, às 15h30.

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB), concederá entrevista coletiva à imprensa às 15h30 desta quinta-feira (12), no gabinete da Presidência. De acordo com sua assessoria, o senador anunciará um corte de 10% no Orçamento da Casa.



Hoje pela manhã, a Mesa Diretora se reuniu para definir algumas mudanças. A reportagem do Nominuto.com entrou em contato com a assessoria que antecipou alguns dos pontos da pauta. Entre eles está a definição do horário de início das sessões das 14h para às 14h30. O novo presidente pretende criar uma escala de grupos de senadores que possam se revezar com a função de garantir que a sessão começará sem atrasos.



No entanto, a grande expectativa é quanto as definições da Mesa em torno das comissões.