Quatro aeroportos têm atrasos superiores a 20%

Brasília - Os aeroportos de Guarulhos, Porto Alegre, São Luís e Manaus são os que têm maiores problemas no fim da tarde deste domingo (28). Mais de 20% dos vôos previstos para decolar até as 18h estão atrasados.



Brasília, que chegou a ter 27% de atrasos, vem melhorando o desempenho e há três horas não apresenta vôos saindo mais de 30 minutos depois do horário. A capital do país teve, até as 18h, 17 decolagens atrasadas, 18,5% das 92 planejadas para hoje.



Em números gerais, 1.247 vôos estavam previstos para decolar até as 18h em todo o país, dos quais 160 se atrasaram e 45 foram cancelados. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve 19 cancelamentos, 14,5% do total previsto para o terminal – número bem acima da média de 3,6% de cancelamentos registrados no país.



Em nota, a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) considerou que "o movimento nos aeroportos foi tranqüilo no último domingo de 2008" e ressaltou algumas medidas tomadas para melhorar o fluxo de passageiros nos terminais.



Entre as medidas, estão a "manutenção rigorosa de escadas rolantes, elevadores e esteiras de bagagem por equipes de plantonistas" e as novas regras de avisos sonoros, que agora serão feitos apenas nas salas de embarque e não mais no saguão dos aeroportos, deixando espaços livres para uso das empresas aéreas.