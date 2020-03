Falta de medicamentos dificulta cirurgias no Walfredo Gurgel

Depois de quase duas semanas desde o decreto de fim da crise da saúde, o estado do Walfredo Gurgel é sofrível. Dessa vez o problema encontrou abrigo na escassez de medicamentos, verificada no hospital desde a semana passada, de acordo com o médico intensivista e ex-diretor da unidade, Sebastião Paulino.

Em entrevista ao Nominuto.com, ele revelou a falta de sedativo, soro fisiológico, antibióticos, anestésicos, antiinflamatórios, alguns tipos de fio de sutura, fraldas descartáveis, e equipamento para punção da veia central, entre outros. Para o médico, a ausência dos medicamentos pode ser classificada como "um fato criminoso".

Sobre o desabastecimento, Sebastião Paulino descartou que ele possa ser explicado pelo aumento no número de cirurgias com fim do embate entre poder público, Ministério Público e as cooperativas médicas. "As cirurgias que acontecem no Walfredo Gurgel são de caráter emergencial. É claro que o número de procedimentos aumentou, mas não justifica a falta desses remédios que são importantes", disse.

Somente neste final de semana, o Walfredo Gurgel amargou mais um dia de filas nos corredores. A novidade desta vez foi que os pacientes se aglomeraram no Centro de Recuperação de Operados (CRO), área destinada aos pacientes recém-cirurgiados, o que acabou tornando o ambiente não-estéril.

Para tentar solucionar o caso, alguns "empréstimos" de medicamentos vêm sendo aplicados como forma de reduzir a falta dos suprimentos aos pacientes. A saída encontrada pelo hospital foi adquirir os remédios de outras unidades de saúde da capital. No entanto, a forma encontrada acaba por desfalcar as demais unidades.

O Nominuto.com entrou em contato com o Walfredo Gurgel e a assessoria de imprensa disse que "desconhece o desabastecimento" exposto pelo médico intensivista.

"É uma vergonha eles não saberem disso" disse Paulino. "Eu já fui diretor do Hospital e sei que somos os primeiros a saber quando as coisas não estão bem. Não sei se é falta de força do diretor com os seus superiores ou os colegas não estão passando a informação para ele", falou.