Governo começa preparação para período chuvoso Treinamento das defesas civis municipais e monitoramento dos açudes são algumas das ações que estão sendo desenvolvidas no Rio Grande do Norte.

A previsão de fortes chuvas no inverno deste ano, feita por meteorologistas que se reuniram ontem e hoje (18) em Natal, irá exigir do poder público preparação para enfrentar possíveis transtornos decorrentes do grande volume de água nos reservatórios de todo Rio Grande do Norte.



Dentre as medidas que estão sendo postas em prática, uma delas é o início da capacitação de três funcionários de cada prefeitura para fazer funcionar as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil. “Estamos trabalhando preventivamente para evitar que ocorram os mesmos transtornos do ano passado”, afirma a coordenadora da Defesa Civil do Estado, Marta Geisa da Silva.



Ela lembra que, apesar de todas as prefeituras contarem com defesas civis “no papel”, em nenhuma essa estrutura funciona na prática. “Em princípio, iremos dar treinamento para 63 municípios, que é nossa prioridade, mas depois queremos levar isso a todos”, ressalta.



Os treinamento se iniciam na semana após o carnaval, com apoio do Corpo de Bombeiros, e o objetivo é que possam preparar os integrantes dos comitês municipais a responder às exigências dos possíveis problemas ocasionados pelas chuvas. “A tendência é que o inverno não seja tão forte como o do ano passado, mas temos de estar preparados”, alerta.



As primeiras turmas serão treinadas de 3 a 5 de março, nos municípios Assu, Mossoró, e Apodi, reunindo participantes das prefeituras de Assu, Carnaubais, Porto do Mangue, Macau, Pendências, Alto do Rodrigues, Ipanguassu, Itajá, São Rafael, Paraú, Afonso Bezerra, Mossoró, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel, Governador Dix-Sept Rosado, Upnema, Apodi, Itaú, Felipe Guerra, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Caraúbas, Campo Grande, Triunfo Potiguar e Janduís.