Defesas no ataque

Os denunciados na operação Impacto resolveram partir para o contra-ataque. Até a quinta-feira passada, onze das 21 pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público apresentaram suas defesas prévias por escrito ao juiz da 4ª vara Criminal de Natal, Raimundo Carlyle de Oliveira Costa. E houve uma sintonia nessas defesas: todas bateram no Ministério Público como tentativa de desqualificar o trabalho da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e buscar a absolvição.As defesas prévias estão sendo entregues por escrito obedecendo-se a Lei número 11.719, de 20 de junho deste ano, e que passou a vigorar 23 de agosto passado. O Nasemana teve acesso aos documentos com exclusividade na quinta-feira. Os advogados só começaram a entregar as defesas agora porque o juiz Raimundo Carlyle estava de férias em setembro. As dez defesas restantes devem ser remetidas à 4ª vara Criminal até o fim deste mês.Até o momento, já apresentaram a defesa prévias os advogados dos vereadores Dicksson Nasser, Adão Eridan, Salatiel de Souza, Aquino Neto, Aluízio Machado, Carlos Santos e Renato Dantas. Também já foram entregues as defesas do empresário Ricardo Abreu, dos advogados Joseilton Fonseca da Silva e José Cabral Pereira Fagundes, e do consultor imobiliário João Francisco Garcia Hernandes.Todas as defesas entregues até o momento são repletas de adjetivos que desqualificam o trabalho do Ministério Público, que ofertou denúncia contra os investigados na operação Impacto em 24 de junho passado. A única denúncia que não foi acatada pelo juiz Raimundo Carlyle é da mulher de Ricardo Abreu, Cristiane Abreu, que foi excluída do processo.A maioria dos defensores pede a absolvição sumária dos denunciados por acharem que as investigações da polícia e do Ministério Público foram vazias e erradas. O principal alvo dos defensores foram as interceptações telefônicas (grampos) que foram feitas no período das apurações, que foram iniciadas próximo ao período de apreciação dos vetos a três emendas ao Plano Diretor de Natal, no ano passado.As investigações policiais foram comandadas pelo delegado Júlio Rocha, da Delegacia Especializada em Investigação de Crime Contra a Ordem Tributária (Deicot). Já as apurações ministeriais foram feitas pelos promotores de Defesa do Patrimônio Púbico.A seguir, o Nasemana mostra um resumo das defesas entregues na 4ª vara Criminal até o momento.