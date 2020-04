O Rio Grande do Norte é só carnaval

Foliões se divertem com o mela-mela.

Mas os foliões que optarem por ficar na capital também terão dias de muita diversão e fantasia. É o que promete a Prefeitura de Natal, que montou uma programação diversificada, espalhada por toda a cidade.O ponta-pé oficial foi dado na quinta-feira (19), na prévia carnavalesca Baile de Máscara, quando a prefeita Micarla de Sousa passou a chave da cidade às mãos do Rei Momo e da Rainha do Carnaval.Agora, é só botar a fantasia e se entregar à folia.O carnaval do município de Touros, distante 89 km de Natal, terá como atrações este ano Lane Cardoso, Kristal e banda, Forró Nela, banda Mix, Planeta Calypso e mais quatro grupos que subirão ao palco da praia e na Arena da Folia, montada na praça central da cidade. O evento contará com praça de alimentação, dez banheiros, iluminação especial e dois sistemas completos de som que atendem 40 mil pessoas. Além disso, os foliões terão apoio de um posto policial, com mais de 50 seguranças contratados, e um posto de saúde.Na praia de Pirangi, a programação oficial começa na sexta-feira (20), às 20h, com a entrega das chaves da cidade pelo prefeito ao Rei Momo e à Rainha, seguida da apresentação de orquestras de frevo e da banda Pegada de Bacana e do bloco Timbu. Veja programação completa:As Tainhas de Pirangi, show à beira-mar com a banda Verdadeira Chama, blocos Saúde na Folia, Art's Folia, Burro Elétrico, orquestra de frevo e Folia de Rua, trio com a banda Pimenta Nativa e bandas Forró Nadoida Elétrico e Requebra.Verdadeira Chama, Banda do Cajueiro, Xibiu com Açúcar, os Pé de Cana, Unidos do Samba, trio com a banda Garotões Elétrico e as bandas Forró da Hora Elétrico e Deixe de Brincadeira.Pium na Folia Amundiçada, As Virgens de Pirangi, Xibiu com Açúcar, orquestra de frevo, Unidos do Samba de Pium e banda Pegação.Banda do Cajueiro, blocos Xibiu com Açúcar, Art's Folia, orquestra de frevo nas ruas, Unidos do Samba, banda Cavaleiros Elétrico, Forró Nadoida Elétrico e Forró da Hora Elétrico. Quarta-feira de Cinzas (25) - Bloco das Vassourinhas (16h), formado pelas equipes que trabalharam durante todo o Carnaval, com orquestra de frevo pelas ruas de Pirangi.Ao lado de Caicó e Touros, Macau tem um dos carnavais mais animados do Rio Grande do Norte. A programação deste ano começa na sexta-feira (20), com a final do campeonato de blocos e apresentação da banda Ferro Elétrico. No sábado (21), a animação fica por conta do Mela-mela (saída da av. Centenário), com apresentação da banda Voa Dois e trio Metrô, Banda Inala e trio Parajós, Trio Caboré, desfiles dos blocos Jardim, banda Digaê e Trio Metrô (21h30), banda Voa Dois (23h) e banda Grafith (2h).A folia macauense prossegue no domingo (22), com o Mela-mela, banda Cheiro de Amor e trio Metrô, banda Bakulejo e trio Parajós, bloco Radiola de Ficha, com Bartô Galeno e trio Caboré. Nessa noite, a partir das 21h, também haverá desfiles dos blocos Jardim, Detona Samba e trio Metrô, banda Cheiro de Amor e banda Bakulejo. Na segunda-feira de Carnaval (23), as atrações serão a banda Pegação Elétrico e o trio Parajós, banda Cavaleiros Elétrico e trio Metrô, bloco Radiola de Ficha, com Zezo e trio Caboré. Às 22h, bloco Jardim, com Pegação Elétrico e trio Metrô Corredor da Folia, no palco, seguido de Cavaleiros Elétrico (23h) e banda Inala (2h). Na terça-feira (24), banda Chicabana e trio Metrô, banda Felipão e Trio Parajós, Trio Caboré, desfile dos blocos Jardim, com banda Bakulejo e Trio Metrô, Chicabana e Felipão e banda. E a quarta-feira de Cinzas (25) ainda promete muita animação, com o Carnaval da Ressaca (Praia de Camapum), com a banda Abaloguetto.Um dos mais concorridos carnavais do estado, na região do Seridó, terá uma ampla programação diurna, animada pelos bonecos do bloco do Magão, que levarão alegria aos caicoenses e foliões de várias cidades do Rio Grande do Norte e do Nordeste. O evento deste ano deverá ser um dos maiores que a cidade já teve. A festa promete muita diversão durante os quatro dias de reinado de Momo, com a apresentação de várias bandas e atrações artísticas, na Ilha de Santana (noite) e no Brisas do Balneário (dia). Além da festa durante o dia e da folia da noite, o Carnaval ainda terá as marchinhas de frevo, e uma novidade: a estréia do bloco Treme-Treme, que sairá às ruas com trio elétrico tocando os sucessos do Axé. Confira a programação e aproveite a folia caicoense:Dia 18-abertura do Carnaval, comandada pela banda CapiléDia 19-banda InalaDia 20-Forró da Pegação e banda PrabaláDia 21-banda Bakulejo e Fátima MorenoDia 22-Cavaleiros do Forro e Pawleira do BrasilDia 23- Lane Cardoso e atração localDia 24-Cheiro de Menina Elétrico e atração localBrisas do Balneário (dia)Dia 21-banda Deixe de Brincadeira e atração LocalDia 22-Forró do Muído e atração localDia 23-Bonny Samba (Fortaleza/CE) e atração localDia 24-Saia Rodada Elétrica e Bonny Samba (Fortaleza/CE)Denominado de "Venha com a Gente", o Carnaval de Mossoró segue os padrões dos anos anteriores, tendo o seu grande dia a sexta-feira de folia, 20 de fevereiro. A maior parte da programação se concentrará na Estação das Artes Eliseu Ventania, que será transformada em "Quartel General da Folia". A festa só termina no dia 25 de fevereiro, com o tradicional Carnabuco.Rio do Fogo, município localizado a 86 quilômetros de Natal, terá um carnaval para ninguém botar defeito. Intitulado "Fogo Folia 2009", começa no sábado (21) com a passagem do tradicional bloco do Zé Pereira, às 21h. A folia será animada por oito bandas: Pirigueto, Última Hora, Pegada da Bahia, Puxa o fole, Detona, Traz a Massa e Zoeira e ainda Messias Paraguay Elétrico. O prefeito Egídio Dantas está apostando na folia para o povo, com início ao meio-dia em Rio do Fogo e 18h em Zubi, todos os dias até a terça feira. O carnaval "Fogo Folia 2009" deve atrair moradores de Rio do Fogo, veranistas e ainda natalenses que aproveitam o reinado de momo nas praias próximas.