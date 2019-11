Discurso de Henrique empolga partidários a Michel Temer Deputado declara apoio a Michel Temer (PMDB) e nomeia membros da presidência.

O deputado federal do Rio Grande do Norte, Henrique Alves, acaba de discursar na bancada federal na manhã desta segunda-feira (02) em apoio a Michel Temer e anunciar os membros que irão compor as secretarias da Presidência da Câmara dos Deputados.



“Quero anunciar os nomes que o PMBD apóia claramente. Como as atividades desta Casa devem ser: abertas e transparentes”, declara Henrique.



Durante o discurso, o deputado enfatizou as qualidades políticas do candidato Michel Temer. “Bendito homem público que é considerado é considerado tímido por não ter nenhuma palavra de desrespeito às suas gestões”, afirma.



Se eleito Presidente da Câmara de Deputados, será a terceira vez que Michel Temer ocupa a cadeira de presidente da Casa.



