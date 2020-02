Governadora vai receber vereadores do PSB individualmente A líder do PSB no estado espera que os parlamentares contribuam com a prefeita de Natal na Câmara sempre que as ações sejam em prol da capital potiguar.

A governadora Wilma de Faria recebeu, na manhã desta sexta-feira (13), o vereador Júlio Protásio, líder do PSB na Câmara Municipal de Natal para discutir o rumo dos parlamentares pessebistas na Casa. No encontro, a presidente estadual do partido prometeu a Júlio Protásio conversar com cada um dos outros vereadores em particular.



“Ela se prontificou a ouvir cada um individualmente para tentar fortalecer e unificar a base. A governadora não mostrou nenhuma dificuldade em receber qualquer um dos vereadores. Até mesmo aqueles que não estão satisfeitos com o partido ou foram contra a decisão dela nas últimas eleições”, enfatizou Júlio Protásio.



Questionado sobre a orientação da governadora em relação à bancada na Câmara Municipal de Natal, o vereador confirmou que a aliança da líder do PSB com a prefeita Micarla de Sousa (PV), por enquanto, é administrativa.



“O que ela deixou bem claro foi que os parlamentares colaborassem com a administração de Micarla sempre que os projetos sejam em benefício a Natal. Mas não falou sobre qual bancada os vereadores devem participar”, concluiu o pessebista.



Segundo o vereador, já a partir da próxima semana a governadora deve convocar os parlamentares individualmente para discutir o futuro do partido pós eleições 2008.