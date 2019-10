Micarla de Sousa: "Candidaturas vão ser naturalmente colocadas"

Micarla de Sousa aparece nas pesquisas para a disputa da Prefeitura de Natal, em 2008, em primeiro lugar. No entanto, a deputada estadual pevista trata o assunto com cautela, sem confirmar aquilo que todos já cogitam há tempos.Durante a última sexta-feira (7) e este sábado (8), ela apresentou, no auditório da Assembléia Legislativa, o Fórum Natal Cidade Sustentável, um projeto do Partido Verde que visa discutir o crescimento sustentável da capital potiguar.Em entrevista especial ao portal, Micarla fala sobre eleições 2008, alianças políticas, candidatura e claro, sobre o Fórum Natal Cidade Sustentável.

Micarla de Sousa -

Eu acho que todo e qualquer cidadão natalense, como eu que nasci, me criei, que crio os meus filhos, tenho minhas empresas nessa cidade, para qualquer um seria uma honra estar à frente de sua cidade, ainda mais para um político. Quando a pessoa entra para política é meio que um caminho sem volta. Então, é lógico que fato de eu estar em primeiro lugar nas pesquisas que estão passando, o fato de eu ter sido a deputada mais votada de Natal, e de hoje eu gozar dessa confiança da maioria da população, lógico que eu não posso virar as costas, de maneira alguma, diante disso. Mas eu acredito que o caminho de 2008 ainda está sendo pavimentado. Não adianta afobamento, porque as candidaturas naturalmente vão ser colocadas. Eu, particularmente, não acredito em candidatura impostas. As pessoas que estiverem bem colocadas nas pesquisas, que tiverem uma base forte de sustentação política, certamente, vão ser essas as candidatas. Não adianta, e por isso que eu digo, que não tem como dizer “ah, eu não vou ser candidata” ou “eu não vou ser candidata” porque eu acredito que está muito próximo de uma definição.

MS -

Eu acho que há tempo para tudo. O livro mais admirado de toda a história da humanidade, que é a Bíblia, diz muito bem no Eclesiates (3) que há tempo para tudo. Tempo para plantar e tempo para colher. Eu acho que nós, enquanto partido estamos no tempo do plantio, estamos plantando aí uma semente que pode germinar no sentido de uma candidatura à Prefeitura de Natal.

MS -

Eu, particularmente e partidariamente, tenho uma excelente relação com a governadora Wilma de Faria, até porque ela, há três anos atrás, quando meu nome chegou a ser cogitado para ser prefeita e que eu tive 17 pontos percentuais nas pesquisas, foi através de um convite feito pela governadora Wilma que eu resolvi abrir mão daquela candidatura a prefeita e resolvi estar junta ao prefeito Carlos Eduardo, na candidatura do PSB, e levar meu nome como candidata a vice. Então, desde aquele momento, neste tempo que eu estou na política nesses dois anos e meio, três anos que eu estou na política, eu sempre tive a melhor relação política com a governadora e eu acho que vai mais além. È uma relação de harmonia, uma relação de respeito, de admiração, porque eu enquanto mulher não tenho como não admirar uma mulher que conseguiu chegar onde Wilma de Faria chegou. Precisa ter muita audácia, precisa ser muito ousada, muito talentosa, precisa ter uma sabedoria, uma sapiência muito grande para conseguir chegar até o mais alto estágio, o mais alto patamar do nosso estado, e eu tenho certeza que ela não vai parar por aí.Então eu vejo da seguinte forma: a minha relação pessoal com ela (Wilma) é uma relação de admiração de uma mulher por outra mulher muito bem sucedida e que a gente fica até usando de inspiração nos passos de uma mulher vencedora. Com relação ao partido, nós temos, também, uma excelente relação com a governadora. Nosso partido participa, hoje, da gestão Wilma de Faria, da gestão que é feita a várias mãos. Tem a governadora à frente, a governadora conduz dando a sua forma, o seu jeito à administração, mas consegue abrir essa administração para vários partidos estarem sendo partícipes, então a nossa relação também é excelente com a governadora.

MS -

A governadora já deixou muito claro que 2008 ela só conversa em 2008. Então, eu acho que nós temos que respeitar esse tempo da governadora. Realmente, ela acabou de sair de uma campanha, não faz nem um ano que ela saiu de uma campanha, e nós temos que dar esse tempo à governadora por saber que no momento certo ela vai falar com os partidos aliados.

MS -

No tempo certo, quando se chegar para discutir 2008, certamente. Eu acredito que a governadora, por ser a maior liderança do nosso estado e por ser a maior eleitora de nossa cidade ela tem uma responsabilidade muito grande que pesa sobre os seus ombros. É a história do ônus e do bônus. O bônus é ser a maior liderança de Natal. O ônus é ela ser governadora e, neste momento, ter que ser como algodão entre cristais. Eu confio muito na forma como a governadora vai atuar e acredito que, pela forma como ela respeita os seus aliados e respeita a decisão dos seus aliados, acredito que o melhor para a governadora seria que ela realmente pudesse ficar neutra.Normalmente Natal se divide entre governo e oposição, mas já pensou se a governadora consegue levar dois aliados dela ao segundo turno, tendo a certeza que a Prefeitura de Natal vai continuar nas mãos de um aliado dela? Ela podendo ajudá-lo com suas idéias, com suas propostas, com a forma que ela conhece Natal, seria perfeito. Então eu não vejo hoje, se você for analisar, todos os primeiros colocados nas pesquisas que passam em Natal são aliados da governadora Wilma. Eu tenho certeza que ela, volto a dizer, com sua sapiência e sensibilidade, vai saber como se posicionar e, lógico, vou poder conversar com ela nesse período e poder falar sobre essa questão da neutralidade.

MS -

Mas as outras campanhas foram diferentes. A campanha que ela participou como governadora tinha o prefeito Carlos Eduardo do PSB e todos os partidos aliados estavam ali juntos contra um partido que não era aliada contra um candidato que não era aliado. A única pessoa aliada que poderia ter ficado para ser uma chapa a mais seria eu, que abri mão para estar nesse projeto dos outros partidos aliados da governadora. Mas hoje é um momento completamente diferente. Os demais aliados abriram mão de indicar candidato em 2004, então eu acredito que todo mundo venha agora a buscar esse direito de poder, saindo com seus candidatos à Prefeitura de Natal.

MS -

É uma pergunta interessante. Eu acho que isso aí precisa muito da inteligência, do conhecimento e da sensibilidade da governadora, por que nesse caso específico sobre a possibilidade de uma só candidatura, é possível sim. Agora, conseguir fazer um partido como o PT, que tem tradição, não lançar candidato? É possível conseguir fazer com que Luiz Almir, que está em segundo lugar nas pesquisas, abra mão de uma candidatura? Vai conseguir que o PSB abra mão dessa candidatura? É difícil e eu acho que a gente tem que respeitar o momento. Se conseguíssemos que todos estivessem unidos numa só candidatura seria muito bom, mas eu acho que isso pode terminar causando algum desgaste que eu não vejo necessidade de ser provocado.

MS -

Acredito eu.

MS -

Quero deixar uma coisa bem clara: não existe isso. O que existe é que eu acredito que todo e qualquer partido que tenha um projeto político não pode se fechar. O partido não pode fazer como uma ostra que está ali fechada, porque todo e qualquer partido político que prevê e tem como foco um projeto político de curto, médio ou longo prazo, precisa exercitar a principal característica da arte de fazer política, que é a conversa.E nesse sentido, além de uma admiração pessoal que tenho pelo senador José Agripino por todo trabalho que ele vem fazendo como líder da oposição do nosso país, essas conversas estão sendo feitas a claras. Quanto mais, não só em quantidade, mas em qualidade, nós pudermos trazer esse projeto para Natal e expandir isso para outras cidades no interior, é fundamental não só para o crescimento do nosso partido, como para que o nosso projeto possa ganhar, a cada dia que passa, mais corpo.

MS -

Isso não é exclusividade do Partido Verde. A gente sabe de conversas do PT com outros partidos, a gente sabe de conversas do PSB, até mesmo já se cogitou a possibilidade do PSB estar junto com o PMDB, numa reaproximação. Primeira coisa: tem que haver respeito de uma sigla pela outra. Isso acontece no Partido Verde com relação, hoje, ao Democratas e sua atuação no Rio Grande do Norte. Se eles quiserem estar conosco nessa empreitada do Partido Verde, serão muito bem aceitos.

MS -

Esse Fórum Natal Cidade Sustentável é uma oportunidade muito interessante que o PV criou para podermos discutir os assuntos da cidade, mas não só olhando para nosso próprio umbigo. Esse é o primeiro fórum, que será mensal e vai tratar de temas específicos em relação a essa sustentabilidade, o que vai nos proporcionar um intercâmbio de idéias e de opiniões com o que há de melhor no mundo, no Brasil e no nosso estado. Muitas vezes existem políticos que contratam empresas que fazem projetos de governo e plano de ação e ali assinam, vai para o horário eleitoral e acaba sem nenhuma serventia.Nós queremos trazer exemplos de sustentabilidade de cidades, estados, países, onde ações foram tomadas de forma positiva e trazer para cá. Se formos olhar e analisar, quais são os principais problemas de Natal? Saúde. Então, como resolver esse problema de saúde, que é um problema nacional? Como resolver um problema de segurança pública? Como resolver o problema do transporte público? Eu tenho minhas idéias, companheiros e militâncias têm outras e nós estamos sempre discutindo. Não vai ser só a minha idéia. Vou lutar para que essas e outras idéias entrem no plano de governo do PV para a cidade.