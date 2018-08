Advogado de Gilson Moura cobra celeridade nos processos contra Maurício Marques

Fátima Elena Gilson Moura: processos contra Maurício Marques ainda serão julgados.

Segundo Daniel Monteiro, que trabalha para coligação de Gilson Moura, vários processos referentes a abuso do poder econômico e dois sobre captação ilícita de votos já estão em poder da juíza eleitoral de Parnamirim, Karyne Chagas de Mendonça, aguardando o agendamento de audiências. Para Monteiro, há grandes chances de Maurício Marques ser considerado culpado e inelegível.“Estamos muito confiantes nas provas que foram produzidas, nas que ainda serão e, principalmente, na Justiça Eleitoral, que deverá julgar os processos com celeridade. É o que estamos pedindo”, explicou.Ainda de acordo com Monteiro, há filmagens que comprovam a distribuição de medicamentos por parte da coligação de Maurício Marques. Além disso, também afirma que há provas de distribuição de cestas básicas por parte da Secretaria de Ação Social do município, em um local isolado.“Estamos apelando para que todos os processos sejam julgados antes da diplomação do candidato eleito”, disse o advogado.