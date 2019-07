Ladrões fazem arrastão em casa de praia e em uma granja no litoral Norte A policia já dispõe de informações sobre os suspeitos, porém os nomes não serão divulgados para não atrapalhar a investigação.

A Policia Militar está no encalço de dois bandos que nesta semana fizeram arrastões em uma casa de praia e em uma granja no litoral Norte.



O primeiro foi na praia de Jenipabu, por volta das 21h de terça-feira (13). Quatro homens invadiram uma casa na rua Vereador Afonso, na comunidade Tapu, e renderam e amarraram as pessoas, levando 15 celulares, três aparelhos de TV, um DVD e dinheiro. Os homens fugiram em um carro Palio de cor azul que pertencia a uma das vítimas.



O outro arrastão foi no fim da manhã desta quarta-feira (14), em uma granja na praia de Extremoz. Três homens pularam o muro da granja armados com revólveres calibre 38, atiraram no cão das vitimas, da raça pitbull, rendendo em seguida os moradores da granja, roubando dois celulares e dinheiro.



Os homens fugiram com um buggy de uma das vitimas, de placas MXJ – 0102 e o abandonaram em frente à Ambev.



De acordo com informações do comandante do policiamento de Extremoz, tenente Rodrigo Couceiro, a policia já dispõe de informações sobre os suspeitos, porém os nomes não serão divulgados para não atrapalhar a investigação.