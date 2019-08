Parque da Cidade precisa de R$ 2 milhões para ser concluído

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (21), o secretário da Semurb (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo), Kalazans Bezerra, divulgou que o Parque da Cidade - obra entregue em junho de 2008 pela Prefeitura do Natal - precisa de R$1,949 milhão para ser concluída. Os números foram calculados com base em áreas que ainda não foram finalizadas, adequações e de dívidas da gestão anterior com a construtora da obra.Outro problema apontado pelo secretário é que a construção não tem escritura pública, o que põe em risco a obra que custou R$ 20 milhões aos cofres públicos. “Sem o documento, a obra jamais poderia ter sido sequer iniciada. Se fosse uma obra privada, com certeza seria embargada”, disse. Outra colocação foi relacionada ao perigo de contaminação do lençol freático em decorrência do tratamento inadequado do esgotamento sanitário.Além disso, a torre arquitetada por Oscar Niemeyer está interditada em virtude de problemas com os elevadores. Desde a última sexta-feira (16), o acesso ao mirante está interrompido por causa da dificuldade de resgate às visitantes em caso de pane. Além disso, faltam equipamentos de fornecimento de auxiliar (semelhantes aos no-breaks), utilizados em situações de falta de energia.

