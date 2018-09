UFRN e Petrobras: 240 projetos em nove anos A maior parte desses projetos apresentou bons resultados e hoje são aplicados à prática pela empresa.

Mais de 200 projetos de pesquisa foram desenvolvidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com a Petrobras, desde 1999. Outros 40 estão em andamento. A maior parte desses projetos apresentou bons resultados e hoje são aplicados à prática pela empresa.



Um exemplo desse sucesso é o Programa de Automação da Produção de Poços de Petróleo (Sisal), que substituiu softwares importados utilizados para medição.



O coordenador do Núcleo de Estudos de Petróleo e Gás Natural da UFRN, Djalma Ribeiro, explica que os projetos de pesquisa já são desenvolvidos para serem utilizados pela própria Petrobras. “Por isso, quase todos já estão sendo aplicados nas atividades da empresa”, esclarece.



As pesquisas são desenvolvidas por 350 estudantes da graduação e pós-graduação de diversos cursos da Universidade que atuam, muitas vezes, de forma integrada, como no Núcleo Regional de Competência em Processamento de Águas Produzidas e Resíduos da Indústria do Petróleo (Nuprar).



O Nuprar reúne nove grupos que estudam o tratamento de águas produzidas, ou seja, que vêm dos poços de petróleo. “Atualmente, esse é um dos projetos mais importantes por permitir a reutilização dessa água antes descartada, o que é fundamental para uma região em que a falta de água é um dos principais problemas”, ressalta Djalma Ribeiro.



Só para a criação do Nuprar, a Petrobras investiu R$ 20 milhões. Mas desde 1999 até 2007 já foram aplicados R$ 60 milhões na construção e melhoria de 37 laboratórios de pesquisa que compõem o Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural.



A parceria também resultou na criação do curso de Pós-graduação em Ciências e Engenharia de Petróleo, com 60 alunos de mestrado e 28 de doutorado. No próximo ano, a UFRN terá também o curso de graduação de Engenharia do Petróleo.