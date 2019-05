Prefeitura de Parnamirim espera três mil pessoas na festa de réveillon de Pirangi

A programação para o réveillon da praia de Pirangi do Norte já está definida. A Prefeitura de Parnamirim, por meio da Assessoria Especial de Turismo, vai disponibilizar infra-estrutura à beira-mar, próximo ao trapiche do Marina Badauê, para a realização da festa da virada doano.De acordo com o coordenador de turismo, Rogério Santiago, a programação começa às 22h com a missa celebrada pelo padre Murilo, seguida de apresentações musicais.“Às 23h30 acontece o show de Lane Cardoso, que fará a contagem regressiva que será encerrada com uma queima de fogos com duração de, aproximadamente, dez minutos. Logo em seguida terá show da banda Detonna”, diz o secretário.Os shows acontecerão até às 6h, quando será servido café-da-manhã na estrutura de tendas que será montada ao redor do palco para dar suporte às cerca de trêsmil pessoas esperadas pela organização.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Parnamirim