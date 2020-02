Trechos do segundo lote da BR devem ser liberados em setembro

Fotos: Vlademir Alexandre

Infográfico

O lote total possui 35,2 km de extensão, seguindo do Km 142,6 da rodovia, próximo ao acesso a Arez, até o Km 177,8, já na divisa com a Paraíba. O consórcio vencedor da licitação e responsável pelos trabalhos é formado pelas empresas Constran, Galvão e Construcap.Atualmente, 42% da obra do lote 2 está concluída, incluindo 14,6 km de pista de concreto e 63% das Obras de Arte Especiais (viadutos, pontes e passarelas), embora a grande maioria dessas estruturas ainda não contem com as cabeceiras. De acordo com as informações do Dnit, os trechos que poderão ser entregues até o final de setembro incluem 4 km entre Arez e Goianinha, outros 9 km entre Goianinha e Canguaretama e ainda 7,8 km nas proximidades da divisa com a Paraíba.O custo inicial total do lote 2 seria de R$ 172,3 milhões, porém mudanças do projeto ao longo dos trabalhos fizeram a quantia chegar aos atuais R$ 180,5 milhões. Entre os itens mais caros estão os viadutos que darão acesso às usinas de cana-de-açúcar, evitando por exemplo que os treminhões (caminhões de três módulos utilizados para transporte da cana) ponham em risco o trânsito ao cruzarem a rodovia.Os trabalhos no lote 2 também vêm se concentrando na construção das muradas de proteção da pista duplicada e nas estruturas de drenagem da nova BR. A obra total de duplicação da rodovia no Nordeste está orçada em R$ 1,5 bilhão e atravessa o Estado da Paraíba, indo até o município pernambucano de Palmares. Os 335,7 km estão divididos em oito lotes (3 na PB e 3 em PE). A pista antiga já tinha mais de três décadas e recebia um tráfego diário de mais de 25 mil veículos.