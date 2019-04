Comércio abre na véspera do natal Shoppings e lojas estão abertas nesta quarta-feira (24) para as compras natalinas.

As lojas de natal irão abrir nessa quarta-feira (24), véspera de natal. O shopping Midway Mall abrirá seu complexo de lojas, praça de alimentação e cinemas das 10 ás 19 horas. Já o Natal Shopping, abre uma hora mais cedo, das 9 às 19 horas com todas as opções de entretenimento.



Na zona sul, o Praia Shopping abre das 10 às 18 horas. O Cidade Jardim abre suas lojas das 9 às 19 horas. O shopping Orla Sul abre das 10 às 19 horas e o Via direta, tem abertura facultativa.



As lojas do centro estarão abertas até o final da tarde. No alecrim, as lojas estarão abertas das 8 às 18 horas. No centro, as lojas Americanas, abrirão das 8 ás 19 horas seguida da C&A, das 8 às 22 horas.



Na zona norte, comércio abre das 8 às 17 horas. O Norte shopping estará aberto das 9 ás 19 horas.



O supermercado funcionam até às 21 horas.