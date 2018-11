Itep recebe dois novos rabecões para facilitar o recolhimento de cadáveres

Thyago Macedo Rabecões já estam a disposição dos peritos.

De acordo com a diretora administrativa do Itep, Francineide Freitas, o Instituto tinha até então três rabecões. “Destes, apenas um era 4x4 e ainda assim era muito antigo e constantemente precisava de reparos. Agora, os dois novos veículos são 4x4 e facilitarão o acesso a locais esburacados e estradas carroçáveis”, destacou.Francineide informou que apenas Natal recebeu rabecões novos. “No entanto, Mossoró já havia recebido um novo em 2005 e tem dois disponíveis. Já Caicó tinha um rabecão e agora, vamos mandar um dos que era usado aqui para lá”.Segundo a diretora administrativa do Instituto Técnico-Científico de Polícia, atualmente, a falta de rabecões era um dos principais problemas do órgão. “São constantes as ocorrências em que os corpos estão em locais de difícil acesso. Além disso, nós vamos melhorar a rapidez do atendimento a população, principalmente, nesse período de fim de ano de alta estação, quando ocorrem muitos afogamentos”, frisou.