Polícia desmonta boca de fumo em Santa Cruz

Material apreendido pelos policiais estava com os acusados.

O trio foi preso às 9h desta quinta em sua residência, no bairro do Paraíso, na cidade de Santa Cruz. Foram encontrados na casa dois tabletes de maconha prensada e uma certa quantidade de crack. Segundo informações de policiais civis da 9ª DRP, o trabalho de investigação para prender o trio demorou três meses.Também foram encontradas na casa duas espingardas, um revólver calibre 38 e munição, seis relógios, oito aparelhos celulares, duas câmeras digitais, uma televisão, uma moto, quatro bicicletas e R$ 4 mil.De acordo com informações da polícia, o trio tinha assumido a boca de fumo que era do irmão de Vanuso Soares e Rosângela Ferreira, conhecido como "Pombinha", preso ano passado.