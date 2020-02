Equipes tradicionais fora da Copa do Brasil Além dos participantes da Libertadores, outros clubes tradicionais do país não estão na edição 2009.

Nos últimos anos, os clubes que representam o país na Copa Libertadores não disputam a Copa do Brasil do mesmo ano. Em 2009, estão fora da competição nacional: São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e Sport.



Mas além destes, outras ausências serão sentidas no torneio, que não obtiveram sua classificação nem através do Ranking da CBF, nem por seus resultados nos campeonatos estaduais.





Times tradicionais em seu estado não jogarão a Copa do Brasil como CRB/AL, Gama/DF, Vila Nova/GO e Paysandu/PA, diversas vezes campeões estaduais, mas que nesta edição perderam as vagas para ASA/AL, Dom Pedro II/DF, Itumbiara/GO e Águia Marabá/PA, respectivamente, que tiveram campanhas superiores durante a disputa do Estadual do ano passado.



Outras ausências sentidas são de três clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro: Avaí/SC, Barueri/SP e Santo André/SP.



Apesar de conseguirem o acesso para a elite do futebol nacional, as equipes estão fora do torneio, que dá ao campeão uma vaga na Copa Libertadores.



Mas há também aqueles times que só disputam a Copa do Brasil por conta do Ranking da CBF. Este ano os beneficiados foram: Corinthians, Vasco, Santos, Fluminense, Guarani, Portuguesa, Santa Cruz, Paraná, Ceará e América/RN, que não foram sequer campeões ou vice em seus estaduais.



Por ser o torneio mais democrático do país, uma vez que tem representantes de todos os 26 estados mais do Distrito Federal, a competição permite algumas curiosidades e candidatos a zebras.



Somente na edição deste ano nove clubes disputarão pela primeira vez: Atlético Sorocaba/SP, Guaratinguetá/SP, Águia Marabá/PA, Itumbiara/GO, J. Malucelli/PR, Misto/MS, Holanda/AM, Ivinhema/MS e Tocantins/TO.