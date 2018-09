Delegação da Seleção Brasileira viaja para Brasília nesta segunda-feira (17)

Divulgação/CBF News Dunga (d) participando de evento em Lisboa com o técnico Carlos Queiroz, de Portugal

Os jogadores se apresentam nesta segunda-feira, 17 de novembro, em Brasília, no Alvorada Park Hotel, onde a delegação ficará concentrada.Haverá treinamento no dia 18 de novembro, às 16h15, no Estádio Walmir Campelo de Bezerra, o Bezerrão, o local do jogo contra Portugal do dia 19 de novembro, às 22 horas, na cidade-satélite do Gama.Os jogadores que atuam na Europa viajam de Brasília para Lisboa, em vôo fretado, com saída prevista para 1h da madrugada da quinta-feira, dia 20 de novembro.Lúcio, do Bayern de Munique, não participará do amistoso de quarta-feira do Brasil contra Portugal, às 22 horas, em Brasília. O jogador foi desconvocado, por motivo de contusão. A comissão técnica ainda não definiu o substituto.Veja a relação dos jogadores convocados que se apresentam hoje:- Internazionale- Roma- Internazionale- Barcelona- São Paulo- Fluminense- Benfica- Santos- Real Madrid- Panathinaikos- Manchester City- Manchester United- Wolfsburg- Milan- Werder Bremen- Internazionale- Internacional- Manchester City- Sevilla- Milan- InternazionaleFonte: CBF News