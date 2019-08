Comissão de intercâmbio com os EUA apresenta mostra fotográfica "Impressões Visuais"

A exposição fotográfica “Impressões Visuais” será aberta à visitação no Museu Café Filho nesta quinta-feira (22) sendo encerrada em 19 de fevereiro. A mostra comemora os 50 anos da Fullbright Brasil – Comissão para intercâmbio educacional e cultural entre Brasil e Estados Unidos. Na abertura, o curador da exposição, João Kulcsár, fará, a partir das 17h30, uma visita guiada pela exposição.Na mostra, fotos de Edward S. Curtis, Evandro Teixeira, Russel Lee, Lewis Hine, Jean Manzon, José Medeiros, Marc Riboud, Juca Martins Direitos Humanos, entre outros.As imagens são divididas em seis temas. Cada um deles é acompanhado por um texto específico elaborado por especialistas de cada uma das áreas que são herança, política, esportes, cidadania, cultura e meio ambiente.Ao todo, são 126 fotos coloridas e em preto e branco. Dezessete delas receberam prêmios como o Pulitzer dos EUA, prêmios ESSO do Brasil e World Press Photo.Para a montagem desta exposição foram quase dois anos de pesquisa nos arquivos brasileiros e dos EUA e em instituições como O Estado de São Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Jornal Última Hora, Museu do Imigrante, Instituto Moreira Sales no Brasil, The Washington Post, New York Times, Magnum Photos, Arquivo Nacional Americano, NASA, Reuters e Associated Press nos EUA.

A instituição



A Comissão Fullbright é uma entidade binacional que atua na área acadêmica em parceria com diversas instituições nacionais promovendo o intercâmbio educacional e cultural.Ao longo dos seus 50 anos, concedeu mais 4.500 bolsas a brasileiros e norte-americanos que em muito contribuíram na promoção do entendimento mútuo entre os dois países.Dentre os bolsistas encontram-se pessoas de destaque em vários setores da sociedade brasileira: Fernando Henrique Cardoso (sociólogo e ex-presidente), Moacyr Scliar (escritor), Ana Botafogo (coreógrafa), Sérgio Resende (físico e atual ministro de Estado da Ciência e Tecnologia), Ellen Gracie Northfleet (presidente do Supremo Tribunal Federal) e Joaquim Barbosa (ministro do Supremo Tribunal Federal).