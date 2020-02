Corinthians tenta manter boa fase na rodada do Paulistão

O Corinthians enfrentará o Mogi Mirim nesta quarta-feira (11) às 22h no Pacaembu, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.E no resumo histórico da partida, o Alvinegro do Parque São Jorge tem uma vantagem cômoda em relação ao adversário, foram 33 jogos desde o primeiro confronto realizado em 1986.São 14 vitórias corinthianas, 13 empates e apenas 6 derrotas para a equipe de Mogi Mirim. O Corinthians marcou 55 gols e sofreu 36.O artilheiro deste confronto é o meia-atacante, ídolo da Fiel, Marcelinho Carioca que fez 7 gols em nove jogos.O primeiro confronto entre as equipes ocorreu em 16 de abril de 1986 no estádio do Pacaembu, na fase de grupos do Campeonato Paulista, o jogo terminou 1 a 0 para o Corinthians, gol marcado da partida foi do centroavante Dicão.A última partida aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2006, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorreu no estádio João Paulo II, e ficou marcado pelos quatro gols do artilheiro daquele campeonato, o atacante Nilmar, O seu companheiro de ataque, Rafael Moura concluiu a goleada por 5 a 1.Douglas e Alessandro estão fora do jogo contra o Mogi-Mirim na noite desta quarta-feira, no estádio do Pacaembu. Os dois jogadores foram vetados pelo departamento médico e ficam de fora da partida.Douglas e Alessandro estão fora do jogo contra o Mogi-Mirim na noite desta quarta-feira, no estádio do Pacaembu. Os dois jogadores foram vetados pelo departamento médico e ficam de fora da partida.Douglas já está recuperado das dores no púbis que o afastaram das primeiras rodadas do Paulistão. Porém, o meia sofreu uma pancada na coxa no jogo contra a Portuguesa, quando chocou-se contra a trave, no início do segundo tempo e não tem condições de jogo.Já Alessandro, teve uma lesão de grau um na coxa esquerda e fica de fora também. A contusão não tem relação com a sofrida pelo lateral durante o ano passado, já que dessa vez aconteceu na outra perna.Os dois atletas seguirão em tratamento intensivo tendo em vista o retorno mais breve possível.

19h30 Portuguesa de Desportos 3 x 2 Paulista

19h30 - Guarani x Guaratinguetá

19h30 - Noroeste x Grêmio Barueri

19h30 - Bragantino x Santo André

19h30 - São Caetano x Oeste

22h - Corinthians x Mogi Mirim

22h -Mirassol x Palmeiras