América sofre "apagão" mas é salvo pelo artilheiro Lúcio - análise do jogo O time rubro vencia de 3 a 0, o Galo chegou a ameaçar ao fazer dois gols, mas brilhou a estrela do artilheiro do Estadual.

Foi o América de sempre. Arrasador na primeira parte da partida, “dormindo” e dando chance ao azar no segundo tempo. Depois de fazer 3 a 0 no primeiro tempo, o rubro caiu assustadoramente de produção na etapa de complemento.



O time de Tita assistiu estático o Galo do Seridó reagir, e não fosse a grande fase do atacante Lúcio, que fez mais dois gols – um de cabeça e outro de pênalti – poderia ter complicado um jogo que estava praticamente definido na noite desta quarta-feira, no Marizão. O 5 a 2 só pareceu fácil, mas não foi.



Jogando com velocidade, e apresentando as mesmas boas armas da partida contra o maior rival, domingo (15), o América abriu o placar numa cobrança de falta pela esquerda, o zagueiro Frede sobre bem e faz 1 a 0, aos 10 minutos.



O passa-passa de Carlos Alberto, as triangulações com Cleisson e Lúcio deixam tonta a defesa do Coríntians, e em nova jogada pelo lado do campo, Fábio Neves levanta na medida e Lúcio faz um golaço de sem-pulo. 2 a 0, aos 31 minutos. O time da casa parece não ter força para reagir e a partida segue tranqüila.



Antes do fim do primeiro tempo, Cleisson é lançado no meio da zaga se livra do goleiro, perde o ângulo, volta, se ajeita e coloca no canto baixo de Marco Aurélio. Um belo gol, aos 35. 3 a 0. Fim do primeiro tempo.



No segundo tempo, o time rubro volta com duas alterações. Vitais para a queda do rendimento. Fábio Neves, sentindo, sai para Wendes, e Diego cede espaço para Carlinhos Paulista. Carlo Alberto passa a ser o segundo volante.



Em tese, a mudança poderia melhorar a posse de bola no meio-campo, já que Carlos Alberto é tecnicamente superior a Diego. Mas aí o time perdeu sua ligação vital – Fábio Neves.



A bola passa a bater e voltar insistentemente. O “apagão” era visível. O Galo cresce na partida, o atacante Nildo, que entrara em campo começa a dar trabalho. Ele entra só, toca na saída de Rodolfo, a bola vai entrar , mas é salva sobre a linha por Frede. No entanto, o bom árbitro Ítalo Medeiros, vendo anulada a lei da vantagem, marca pênalti corretamente. Márcio Silva bate bem e diminui, aos 18 minutos.



O time rubro se apressa, se inquieta, passa a errar bem mais. O Coríntians acredita piamente na reação e vai para cima. Falta sobre Nildo, perto da linha de grande área. Márcio Silva, ex-América, exímio cobrador, vai para a bola e na cobrança ensaiada acha o canto baixo direito de Rodolfo. 3 a 2, aos 24. Definitivamente o jogo estava em aberto, e o clube caicoense passa a acreditar que pode.



Tita faz mais uma mudança. Sai Marcelinho e entra Allison. A ordem é se fechar, já que a opção de mudança é um jogador tecnicamente fraco que só sabe marcar. E num lance esporádico de ataque, em que o América tentava retomar as rédeas da partida, Wendes ganha na linha de fundo, lado esquerdo e cruza a medida. O “matador” cabeceia para o chão, a bola pega na trave esquerda de Marco Aurélio e entra. 4 a 2, aos 38 minutos. A torcida respira aliviada.



Pouco depois, aos 47 minutos, Carlos Alberto, de novo em jornada de grande atuação, invade a área e é derrubado pelo zagueiro Júlio Palmeiras. O “matador” é encarregado da cobrança e faz, aos 48 minutos, o quinto gol do América, o seu terceiro na partida e nono na competição, se isolando ainda mais na artilharia.



Fim de jogo. O América pula para a terceira colocação temporariamente com 16 pontos, e o Coríntians cai para nono, perigando mais que nunca cair para a segunda divisão. O América vai enfrentar o Real, no sábado de carnaval, encerrando sua participação, enquanto o Galo ainda vai encarar o Santa Cruz, fora de casa, e o Baraúnas diante de sua torcida, encerrando sua participação.



Destaques do América



Carlos Alberto, Cleisson e Lúcio. Só.



Destaques do Coríntians



Márcio Silva, Nildo, e Caquinho.



Pior em campo



Não acho que ninguém tenha merecido, afinal foi um jogo de sete gols.



Craque do jogo



Lúcio, do América



Arbitragem



Muito boa – Ítalo Medeiros (apito), assistido por Luciana da Silva, e Amonsueth Isaías da Silva