FestNatal premia melhores filmes; confira a lista

O 18º Festival do Cinema e Vídeo de Natal realizou a cerimônia de encerramento na noite de ontem, divulgando os vencedores da Mostra Competitiva e premiando as demais mostras integrantes do FestNatal. Os Desafinados, de Walter Lima Jr., foi escolhido o Melhor Filme pelo júri oficial.Além de Melhor Filme, Os Desafinados levou ainda os troféus de Direção de Arte e Produção.Outros destaques da premiação foram os longas Noel – O Poeta da Vila, de Ricardo Van Steen, com quatro troféus Estrela do Mar (Figurino, Trilha Musical, Fotografia e Ator Principal), e Cine Tapuia, de Rosemberg Cariry, com três prêmios (Montagem, Roteiro e Direção).Emocionado, o ator Rafael Raposo agradeceu a escolha de Melhor Ator pela interpretação de Noel Rosa em Noel – O Poeta da Vila. “Se é difícil fazer cinema no Brasil, imaginem ser ator de cinema e de teatro. Ter conhecido essa cidade tão bonita e receber este prêmio foi muito importante para mim”, declarou.A atriz Imara Reis também esteve presente para receber o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Onde Andará Dulce Veiga?. “Já estive em Natal noutra oportunidade para receber este mesmo prêmio e é sempre bom voltar aqui”, disse.O diretor Silvio Coutinho recebeu um troféu especial pela estréia no cinema com o filme Remissão. E o veterano Miguel Borges foi homenageado com o Prêmio Tributo 2008, por sua trajetória no cinema brasileiro.Diretor, roteirista, produtor e jornalista, Borges é um entusiasta do FestNatal. “Não existe um festival no Brasil tão democrático quanto o FestNatal, que exiba vídeos, curtas, documentários e longas, sem distinção política”, defendeu.Outro momento especial da noite foi a entrega do Prêmio Berilo Wanderley 2008 a personalidades que ajudaram a divulgar a cultura cinematográfica no Rio Grande do Norte. O homenageado foi o pesquisador Anchieta Fernandes, autor de Écran Natalense.“Aprendi a ver o cinema como uma linguagem lendo os textos de Berilo Wanderley, para mim ele foi um mestre”, afirmou.Confira a lista completa de premiação:

8º Festival do Vídeo Potiguar

Melhor documentário

Elizeu Ventania, Rei das Canções

Melhor Ficção

Mais que um Filme Legendado

Menção Honrosa

Surpresa e Tudo Pode AcontecerMemórias em Canto

Festival Curta Nordestino

Melhor Documentário

O Menino e a Bagaceira

Menção Honrosa

Possante Velho de GuerraElizeu Ventania, Rei das Canções

Prêmio Especial do Júri Oficial

Wildes Sampaio, pelo padrão técnico fotográfico dos curtas: Flor do Mandacaru, João de Barro, Salgueiro Tem História e o Jumento do Lua Estrela

Mostra Vidas na Tela

Júri Oficial

O Engenho de Zé Lins, de Vladimir Carvalho

Júri Popular

Waldick, Sempre no meu Coração

Prêmio Tributo 2008

Miguel Borges

Prêmio Berilo Wanderley 2008

Anchieta Fernandes

Personalidade da Televisão 2008

Tarcísio Gurgel (Programa Memória Viva – TVU)

Mostra Competitiva

Melhor Figurino

Bia Salgado, em Noel – O Poeta da Vila

Melhor Montagem

Rosemberg Cariry e Kim, em Cine Tapuia

Direção de Arte

Clóvis Bueno, em Os Desafinados

Melhor Trilha Musical

Arto Lindsay, em Noel – O Poeta da Vila

Melhor Fotografia

Paulo Vainer, em Noel – O Poeta da Vila

Melhor Roteiro

Rosemberg Cariry, em Cine Tapuia

Melhor Produção

Flávio R. Tambellini, em Os Desafinados

Melho Ator Coadjuvante

Carmo Della Vecchia, em Onde Andará Dulce Veiga?

Melhor Ator

Rafael Raposo, em Noel – O Poeta da Vila

Melhor Atriz

Djin Sganzerla, em Meu Nome é DindiMyrlla Muniz, em Cine Tapuia (menção honrosa)

Melhor Atriz Coadjuvante

Imara Reis, em Onde Andará Dulce Veiga?

Prêmio Especial – Primeiro Filme em Longa-Metragem

Silvio Coutinho, por Remissão

Melhor Diretor

Rosemberg Cariry, em Cine Tapuia

Melhor Filme

Os Desafinados, de Walter Lima Jr.