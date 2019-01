Geraldo Melo defende José Agripino como candidato a vice-presidente em chapa do PSDB

Vlademir Alexandre Geraldo Melo: olhos voltados para 2010.

No início desta semana, o presidente nacional do Democratas, deputado federal Rodrigo Maia (RJ) falou sobre a necessidade de que os representantes de DEM e PSDB nos estados comecem a fortalecer suas alianças já com a expectativa da próxima eleição presidencial. O senador Agripino, por sua vez, disse que iria buscar a reaproximação com Geraldo Melo e, o tucano, demonstra interesse no acordo.Afirmando que a prioridade do PSDB é uma aliança com um projeto nacional, Geraldo crê que os tucanos e o DEM não terão problemas em refletir o acordo que já existe no âmbito nacional. “É uma aliança que acho extremamente natural e que fará com que em 2010 estejamos juntos aqui no estado”, declarou o ex-senador.Ainda de acordo com Geraldo Melo, o PPS, do deputado Wober Júnior, também deverá estar nesta aliança, pois será um reflexo do que ocorre no âmbito nacional, com o PPS compondo a oposição junto a PSDB e DEM. Contudo, o dirigente partidário acredita que o Democratas terá um papel de maior destaque na aliança, compondo a chapa presidencial para 2010.“Se o Democratas for o partido escolhido, e acredito que será, para indicar o candidato a vice na chapa encabeçada pelo PSDB, eu quero deixar bastante claro que o PSDB do Rio Grande do Norte vai apoiar que o nome seja o do senador José Agripino”, afirmou Geraldo.Em recente homenagem na Assembléia Legislativa, o senador José Agripino disse que a sua maior frustração na vida pública foi não ter sido indicado para concorrer ao cargo de vice-presidente da República na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB), alegando que era um desejo do próprio candidato e da população, mas que o próprio DEM impediu Agripino.

Natal

Com relação à posição do PSDB em Natal, Geraldo Melo disse que o pensamento principal do partido é com a eleição de 2010, já que não terá representatividade na Câmara Municipal. Contudo, elogia a postura de Micarla de Sousa (PV) às vésperas de assumir o comando da capital“Como prefeita eleita, Micarla está se preparando muito bem e por isso eu desejo que ela tenha o maior sucesso como gestora”, limitou-se a dizer Geraldo, sem fazer referências às visitas da prefeita eleita às administrações peessedebistas pelo Sul e Sudeste do país.