MP investiga falta de equipamento de hemodiálise no Deoclécio Marques Além da falta de equipamento, em inspeção realizada pelo MP e pelo Conselho Regional de Medicina, também ficou “constatada a ausência, inclusive, de profissionais especializados em nefrologia".

O Ministério Público investiga a ausência de equipamentos de hemodiálise no Hospital Regional Deoclécio Marques, em Parnamirim. O equipamento é usado no tratamento de pacientes renais crônicos.



Além da falta de equipamento, em inspeção realizada pelo MP e pelo Conselho Regional de Medicina, também ficou “constatada a ausência, inclusive, de profissionais especializados em nefrologia na unidade hospitalar”.



Em portaria publicada na edição de sábado (10) do Diário Oficial do Estado (DOE), a promotora Sandra Angélica Pereira Santiago requisitou ao Hospital Regional Deoclécio Marques informações no prazo de 10 dias úteis sobre quantos pacientes renais crônicos são encaminhados à clínica Prorim - Assistência em Nefrologia, na rua Clementino Câmara.



Além disso, requisitou informações à “Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) sobre o atual estágio do processo que tem como objetivo a contratação de serviços de hemodiálise, inclusive, para o Hospital Regional Deoclécio Marques, bem como a previsão de concretização dos serviços”.