Albert Dickson coloca sua candidatura à Presidência da Câmara nas mãos do PP

Albert Dickson aguarda decisão do partido para se candidatar à Presidência da Câmara.

, ele complementa: “e pelo grupo dos 12, do qual faço parte”.Geralmente a escolha de um presidente no Legislativo municipal ou estadual é pautada pelo número de mandatos e o conhecimento sobre como funcionam essas Casas. Mas esta tradição pode acabar, caso seja confirmada a indicação do oftalmologista para a vaga.“Eu nunca me lancei candidato”, frisa. Nem foi preciso, já fizeram isso por ele. O novato atribui a indicação, pelos dois grupos que disputam a Presidência da Câmara Municipal de Natal ao seu conhecimento da máquina administrativa.“Pela minha experiência de vida e como auditor fiscal do estado. Além disso, conheço muito essa questão de fiscalização. A indicação eu acredito que também se deve ao meu perfil limpo. Não tenho problemas com operações”.Albert deixa claro que não hesitará em aceitar a missão, caso o seu partido determine. Ainda esta semana haverá uma reunião para discutir o assunto. Outro fator motivador, ele conta, é que pelo fato de fazer parte da base de apoio a prefeita eleita, Micarla de Sousa a sua eleição para o cargo seria “imprescindível para o fortalecimento dela”.