Detentos promovem rebelião no presídio provisório da zona Norte

Fotos: Itaércio Porpino A revolta, foi rapidamente controlada pela polícia.

A revolta, no entanto, foi rapidamente controlada pela polícia. Segundo informações extra-oficiais, três presos foram levados ao hospital de Santa Catarina, um com crise asmática e dois com ferimentos, mas nada grave.Homens do Corpo de Bombeiros foram chamados ao local, mas quando chegaram já não havia mais fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi acionado para socorrer os feridos, que deixaram a penitenciária conscientes.A polícia interditou um trecho da Avenida Itapetinga e, após a rebelião, fez uma revista nas celas.