PRF intensificará a fiscalização nas principais rodovias federais do RN

A Polícia Rodoviária Federal dará início a partir da meia noite desta sexta-feira (12), a “Operação Fim de Ano 2008”, que se estenderá até a meia noite do dia 31 de dezembro de 2008. Para o cumprimento das ações previstas, a PRF disponibilizará um efetivo de 30 policiais por turno de serviço, 20 viaturas operacionais, além de radares e bafômetros.O objetivo é reforçar a fiscalização nos locais e horários de maior fluxo de veículos, a fim de inibir as ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, desatenção de condutores, embriaguez ao volante e outras infrações, a fim de evitar a ocorrência de acidentes.Durante a operação serão realizados comandos (blitzs) de excesso de velocidade e de bafômetro em todas as rodovias do Estado. Além da fiscalização de trânsito, a PRF estará atenta também quanto ao porte ilegal de armas, o tráfico de drogas ilícitas, aos crimes ambientais, o roubo de veículos e cargas e aos demais crimes previsto em lei.Em decorrência das festividades relativas ao Natal e ao Ano Novo, a expectativa da Polícia Rodoviária Federal é de que haja um crescimento de aproximadamente 30% no volume de tráfego nas rodovias federais. Por isso, pede a compreensão de todos que forem viajar para dirigirem com atenção redobrada e prudência, pois esses dois fatores são os principais causadores de acidentes de trânsito.A PRF apela ainda aos condutores que evitem viajar fatigados, cansados, sob efeito de álcool e, se possível, evitem viajar durante a noite. A Polícia Rodoviária Federal estará atuando 24 horas do dia. Qualquer problema na rodovia federal, ligar para a nossa Central de Informações nos números 191 ou 4009 1555.

*Fonte: Núcleo de Comunicação da PRF.