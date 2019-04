Petrobras apresenta plano de negócios A ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, deve coordenar a reunião.

Rio de Janeiro - A Petrobras anuncia nesta sexta-feira (19), às 19h, em sua sede no Rio, o plano de negócios para os próximos quatro anos. A companhia tinha adiado a apresentação do plano, que seria divulgado no mês passado, devido a ajustes diante da nova conjuntura econômica internacional.



Agora de manhã, em Brasília, o Conselho de Administração se reúne para discutir o modelo de exploração das reservas de petróleo e gás da camada pré-sal. Participam os ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Dilma Rousseff, da Casa Civil.



Fonte: Agência Brasil