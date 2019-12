Flamengo consegue sua terceira vitória na disputa do NBB

Após duas vitórias em São Paulo, o Flamengo viajou a Belo Horizonte para conquistar sua terceira vitória na disputa do NBB (Novo Basquete Brasil). Ainda sem atuar em casa, a equipe carioca venceu o Minas por 102 a 85, na noite desta terça-feira, e manteve 100% de aproveitamento na competição.

O Flamengo ainda terá outros dois compromissos fora, antes de estrear diante de sua torcida no NBB. O confronto em casa está marcado para o próximo dia 18, contra o Assis. Antes disso, o time do Rio de Janeiro encara o Limeira e o São José, respectivamente.



O Minas soma a segunda derrota em três partidas. Com a chance de vencer em casa desperdiçada, a equipe de Belo Horizonte buscará a reabilitação fora de casa ante os mesmos adversários do Fla, mas em ordem invertida: primeiro pega o Limeira e, depois, o São José.



Atual campeão brasileiro, o Flamengo chegou ao final do terceiro quarto em desvantagem de três pontos (67 a 64). Mas a equipe carioca conseguiu reverter o placar desfavorável no último período para vencer novamente.



"Foi um dia difícil para mim. Peguei um resfriado e não estava me sentindo bem. Mas passei por um período de recuperação no hotel e consegui ajudar a equipe a conseguir essa importante vitória", afirmou o pivô Baby, cestinha da partida com 28 pontos.



Outra equipe que conquistou a terceira vitória consecutiva foi o Vivo/Franca. A equipe manteve a invencibilidade ao derrotar o Lupo/Araraquara por 87 a 82. Já o Winner/Limeira não teve o mesmo sucesso e sofreu seu primeiro revés diante do São José/Unimed/Vinac, por 83 a 73.