Obra mal feita pela Caern também não será aceita pela Semov

Fotos: Maiara Felipe Além de buracos, é comum encontrar falhas nas ruas da cidade.

Técnicos da Secretária de Obras e Viação (Semov) levaram membros da Caern e da empresa responsável pelos serviços para avaliar a qualidade da pavimentação utilizada por eles. O primeiro destino das avaliações foi os bairros de Capim Macio, Pirangi, Ponta Negra e Jiqui, onde está acontecendo uma grande obra de esgotamento sanitário.Segundo o secretário adjunto de Conservação da Semov, Jonas Barbosa foi realizado um relatório fez um levantamento da situação dos serviços prestados pelas empresas. “ Constatamos vários problemas. Falha no distanciamento entre os paralelepípedos, as britas e o rejunte ficam se soltando”, apontou.Jonas ressalta que não há interesse em atrasar as obras da Caern, mas a empresa tem que tapar os buracos 72 horas após o término dos serviços. “É preciso deixar as ruas com a qualidade encontrada. Atualmente, em um curto período de tempo os buracos reaparecem”, diz.O secretário pretende fazer a verificação em toda cidade. Por enquanto, a Semov não pretende liberar para a Caern nenhuma rua em Natal.